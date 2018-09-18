Москалькова рассчитывает на взаимное с украинской стороной посещение Вышинского и Балуха

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает на мониторинговое посещение главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в государственной измене.



"Я надеюсь, что, может быть, у нас получится взаимное мониторинговое посещение К.Вышинского и Владимира Балуха (с украинскими правозащитниками - ИФ), я очень просила об этом", - сказала журналистам Т.Москалькова в Саратове в понедельник.



Руководителя "РИА Новости Украина" К.Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Он также подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов по ч.1 ст.263 УК Украины, поскольку у него был изъят пистолет "FN Browning M1906" и патроны к нему. Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей К.Вышинского до 4 ноября.



В.Балух приговорен по решению Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (часть 1 статьи 222 и часть 1 статьи 222.1) и статье 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).



По данным СМИ, В.Балух держит голодовку с 14 марта 2018 года. Крымское УФСИН в начале сентября утверждало, что информация о голодовке В.Балуха в СИЗО-1 и ухудшении его здоровья не соответствует действительности. Однако адвокат В.Балуха О.Динзе 10 сентября заявила "Интерфаксу", что ее подзащитный продолжает голодовку и чувствует себя плохо.

