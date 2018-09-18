Москалькова рассказала о самочувствии Сенцова

Олег Сенцов, осужденный за терроризм и объявивший голодовку, чувствует себя удовлетворительно, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



"Я получаю каждый день информацию от уполномоченного по правам человека на Ямале и руководства УФСИН, он чувствует себя удовлетворительно", — сказала омбудсмен.



Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.



В середине мая Сенцов объявил голодовку. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он не жалуется на медиков и ежедневно принимает питательную смесь, сообщалось на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Согласно сообщению, Сенцов не отказывался от поддерживающей терапии и медпомощи. Он находится под наблюдением медработников и в случае ухудшения состояния будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение.

