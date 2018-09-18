Оппоблок выступает за продление Радой закона об особом статусе Донбасса

Парламентская фракция "Оппозиционный блок" выступает за продление действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



"Нужно продлить закон об особом статусе отдельных районов Донбасса. Понятно, что он не работает, потому что он противоречит Конституции Украины. Но это даст важный сигнал, что Украина готова к миротворческому процессу, который проводит миссия спецпредставителя Америки и Российской Федерации", - сказал сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.



Как сообщалось, 6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.



Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления – ИФ), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".



Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.



Его статья 10 (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

