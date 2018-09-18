Оппоблок выступает за продление Радой закона об особом статусе Донбасса

Оппоблок выступает за продление Радой закона об особом статусе Донбасса

Парламентская фракция "Оппозиционный блок" выступает за продление действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Нужно продлить закон об особом статусе отдельных районов Донбасса. Понятно, что он не работает, потому что он противоречит Конституции Украины. Но это даст важный сигнал, что Украина готова к миротворческому процессу, который проводит миссия спецпредставителя Америки и Российской Федерации", - сказал сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, 6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления – ИФ), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

Его статья 10 (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.