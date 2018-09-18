Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС пройдет в декабре

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини вопросы подготовки к заседанию Совета ассоциации Украина-ЕС, проведение которого запланировано на декабрь текущего года.



"Провел телефонный разговор с Могерини. Подробно обсудили нынешнее сотрудничество, а также подготовку и содержательное наполнение заседания Совета ассоциации Украина-ЕС. Планируем провести его в декабре", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.



По словам главы украинского правительства, в ходе разговора стороны "договорились, что во время этого заседания сформируем четкую логистику нашей интеграции с ЕС, в частности, по таким направлениям, как юстиция, цифровой рынок, энергетика и таможенные вопросы".



"Наша цель - интеграция с Европейским Союзом. Поэтому и ведем постоянный и интенсивный диалог с Еврокомиссией", - резюмировал В.Гройсман.

