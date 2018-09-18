В ближайшие сутки удержится теплая погода без дождей

На Украине в ближайшие сутки 18 сентября погоду будет определять область высокого атмосферного давления, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр. Ночью и утром в западных областях местами туман, ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 20-25°, на крайнем западе страны до 28°.

В Киеве 18 сентября без осадков, температура ночью около 10°, днем 22-24°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 сентября самая высокая температура днем была 29,7° в 2015 году, самая низкая ночью 1,4° в 1958 году.



На Украине 19 сентября также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 10-15 °, в западных областях и Крыму 7-12 °; днем 23-28 °.



В Киеве 19 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°; днем 25-27°.



По состоянию на 9:00 понедельника, 17 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-21°, в Днепре в пределах г.Киева 21°.

