В ЛНР обвинили Украину в подготовке теракта против мэра города в Донбассе

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обвиняет украинские спецслужбы в подготовке покушения на мэра подконтрольного ЛНР города Брянка.



Как сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР, в ведомство "пришел с повинной" местный житель Василий Хилюк, который заявил, что его завербовала Служба безопасности Украины (СБУ).



"Спецслужбы Украины осуществляли подготовку убийства мэра города Брянки Николая Моргунова общественно-опасным способом, в том числе, путем подрыва. Об этом заявил явившийся с повинной в министерство государственной безопасности Луганской народной республики агент СБУ под псевдонимом "Брянка", — сказали в МГБ ЛНР.



По данным ведомства, украинские спецслужбы поставили перед Хилюком ряд заданий, в том числе, войти в доверие к сотруднику межрайонного отделения МГБ ЛНР города Стаханова и установить место проживания и маршруты перемещения главы администрации Брянки, а также передать эту информацию в СБУ.

