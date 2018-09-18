В новом бюджете Украины отменили повышение зарплат судьям в следующем году

В проекте Государственного бюджета на 2019 года №9000 предусмотрено приостановить повышение должностных окладов для судей местных, апелляционных и высших специализированных судов, сообщает Судебно-юридическая газета.



Так, в п. 5 Заключительных положений проекта планируется остановить на 2019 год действие подпункта 3 п. 24 Заключительных и переходных положений закона о судоустройстве и статусе судей.



Напомним, что в законе о судоустройстве предусмотрено, что с 1 января 2019-го должностной оклад:



а) для судьи местного суда - 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года;



б) для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.



В целом, в законопроекте о Госбюджете прописано:



5. Приостановить на 2019 действие:



части второй статьи 18 Закона Украины "О судебной экспертизе" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1994 г., № 28, ст. 232; 2017, № 48, ст. 436) по размеру должностных окладов судебных экспертов;



статьи 1 Закона Украины "Об установлении дополнительных гарантий защиты прав граждан, проживающих на территориях проведения антитеррористической операции и ограничении ответственности предприятий - исполнителей / производителей жилищно-коммунальных услуг в случае несвоевременного осуществления платежей за потребленные энергетические ресурсы" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2015, № 13, ст. 84);



подпункта 3 пункта 24 "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2016, № 31, ст. 595; 2017, № 2, ст. 25) по повышению размера должностных окладов судей местных, апелляционных и высших специализированных судов;



части первой статьи 121 Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1995 г., № 12, ст. 81; 2013, № 14, ст. 90) по осуществлению финансирования мероприятий по социально экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения, из специального фонда Государственного бюджета Украины;



части первой статьи 122 Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1995г., № 12, ст. 81; 2010, № 1, ст. 3) о направлении средств от сбора на социально экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения, в виде субвенции из специального фонда Государственного бюджета Украины в специальные фонды бюджетов областных, районных, городских советов монофункциональных городов - спутников ядерных установок и предприятий по добыче и переработке урановых руд, на территорию которых распространяются соответствующие зоны наблюдения плательщиков сбора;



части второй статьи 12² Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» относительно распределения средств сбора между специальными фондами бюджетов областных, районных и городских советов городов областного подчинения;



части пятой статьи 12² Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» относительно ежеквартального отчета областных, районных и городских советов перед населением об использовании средств социально-экономической компенсации риска из специальных фондов соответствующих местных бюджетов".

