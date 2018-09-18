В Черкассах волонтер получил грамоту от Порошенко и тут же порвал ее

Черкасский волонтер Ярослав Коваленко разорвал грамоту от президента Украины на глазах у председателя облгосадминистрации. Об этом в понедельник, 17 сентября, передает местное издание Про все.



Волонтер сообщил, что поступил так из-за своего личного несогласия с политикой действующего президента и в целом власти. Также, по его словам, своим поступком он поддержал черкасского ветерана АТО Олега Толмачева, который в мае 2018 года отказался пожать руку Порошенко на официальной церемонии награждения победителей соревнований Игры непокоренных.



Инцидент произошел 14 сентября во время вручения главой ОГА Юрием Ткаченко отличий "За волонтерскую деятельность" с подписью президента Петра Порошенко по случаю празднования Дня города Черкассы.



"Получать благодарности от президента, которого я не уважаю и с политикой которого я категорически не согласен, я считаю неприемлемым. Они (представители действующей власти - Прим.Ред.) могли бы сделать больше, чем они делают. Кроме того, своими действиями я решил поддержать черкасского ветерана АТО, который отказался пожать руку Порошенко", - пояснил Коваленко.





