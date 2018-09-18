Полиция назвала наиболее криминальный район Киева

Столичные правоохранители составили перечень правонарушений, совершенных во всех районах Киева за первое полугодие 2018 года. Исходя из списка, можно определить, какой из районов стал самым криминальным, передает в понедельник, 17 сентября, Сегодня.



Как отметил депутат Киевсовета Александр Пабат, наибольшее количество правонарушений зафиксировано в Шевченковском и Соломенском районах: 5421 и 4256 инцидентов. Самыми безопасными названы Печерский и Подольский районы: 1474 и 1552 правонарушений.



В целом по районам ситуация такова: Святошинский - 2909 инцидентов, Дарницкий - 2990, Днепровский - 3196, Деснянский - 3212, Оболонский - 3244, Голосеевский - 3901.

