В Киеве прервали рассмотрение дела Януковича из-за сообщения о минировании

Неизвестный сообщил во вторник о минировании здания Оболонского районного суда Киева, в связи с чем в заседании по делу в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене объявлен перерыв до 14.00 (совпадает с мск).



Ранее на заседании по делу Януковича о госизмене начались судебные прения, свою позицию озвучила сторона обвинения, также начал выступление частный адвокат экс-президента Александр Байдык.



"Поступила информация о минировании суда, поэтому мы вынуждены временно прекратить ваше (адвоката Байдыка – ред.) выступление", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.



Судья сообщил, что заседание продолжится в 14.00 (совпадает с мск), после проверки здания.



Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

