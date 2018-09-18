Рада приняла законопроект о 17 членах ЦИК

Сегодня, 18 сентября, народные депутаты приняли законопроект №9090 по увеличению членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек. Документ внес в парламент накануне спикер Рады Андрей Парубий. Менее, чем за сутки законопроект успел рассмотреть профильный комитет парламента и вынести положительное решение. 241 нардеп проголосовал за внесение данного законопроекта на повестку дня. И 236 нардепов приняли его по итогам голосования в целом.



Во время голосования БПП дал 116 голосов, Народный фронт - 64, Радикалы - 16, Воля Народа - 13, Видродження - 16, 11 - внефракционные. Оппоблок, Самопомич и Блок Юлии Тимошенко не дали голосов.



Отметим, что закон приняли с технико-юридическими поправками, в которых уточнили, что две трети увеличенного состава ЦИК - это 11 голосов. Это количество людей нужно для того, чтобы заседание считалось полномочным.



Перед этим спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил важность голосования по данному законопроекту.



"Это тот способ, который может объединить зал. Это простая вещь - увеличение с 15 до 17 человек. Цифры не имеют значения. Цифра 15 была скопирована из советского законодательства. Главное - компромисс", - акцентировал Парубий, поставив ударение на букву "О" в слове "компрОмисс".



Напомним, ранее в законе Украины "О Центральной избирательной комиссии" отмечалось, что в состав Комиссии входит 15 членов.



Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко хочет на законодательном уровне закрепить состав ЦИК в количестве 17 человек, чтобы "показать Западу красивую картинку демократии". Также ранее президент подал в парламент предложение по назначению 14 членов ЦИК.



18 сентября Парубий зарегистрировал в парламенте законопроект №9090, согласно которому предлагает увеличить количество членов Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек. Документ утвердили на комитете по вопросам правовой политики и правосудия, а также рассмотрели в комитете по вопросам бюджета, по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и по вопросам евроинтеграции.

