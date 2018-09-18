Олег Крапивин: «Для меня высокая честь и огромная ответственность служить своему народу и независимому Азербайджану!»

В столице Украины состоялась Конференция Общественной организации «Конгресс Киевских Азербайджанцев» (ККА).



Вначале были избраны члены президиума и секретарь. Затем была сформирована повестка дня. Повестка дня и регламент Конференции были утверждены голосованием.



После этого председательствующий на форуме глава ККА, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Азербайджана и бывшего СССР, чемпион мира по вольной борьбе, заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджана, предприниматель и меценат Олег Крапивин произнес вступительную речь.



Поприветствовав участников конференции, Крапивин подчеркнул, что в своей деятельности руководствуется исключительно масштабными задачами и мудрыми советами, поставленными перед нашей диаспорой и обращенными к ней, в том числе в Киеве, великим лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.



Далее он особо отметил, что Президент Ильхам Алиев последовательно и системно продолжает мудрую политику Гейдара Алиева в деле консолидации нации, превращения азербайджанской диаспоры в разных концах мира в прогрессивную, сплоченную и патриотическую силу, пропагандирующую в странах проживания, в том числе в Украине, древнюю историю, богатую культуру, традиции, доводящую до мировой общественности правду об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.



В продолжение темы Олег Крапивин подчеркнул, что с большим воодушевлением и оптимизмом воспринял назначение Председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана молодого, креативного и перспективного политика Фуада Мурадова. О том, что диаспора, проживающая в Украине, является одной из многочисленных и важных для официального Баку, свидетельствует визит нового главы Госкомдиаспоры Азербайджана, встречи и переговоры Мурадова с соотечественниками.



В завершение своего выступления Крапивин пожелал успешной работы конференции и предоставил слово для отчета о деятельности Конгресса за прошедший период первому заместителю председателя ККА, кандидату исторических наук Сеидали Гадмалиеву.



В отчете тот подробно остановился на многочисленных мероприятиях и акциях как общественно-политического, благотворительного так и гуманитарного и спортивного характера. За отчетный период в течение последних трех лет оказывается ежемесячная помощь киевскому Детскому дому «Малютка», заботой окружена вдова Национального героя Азербайджана Валентина Асадова, проживающая в столице Украины, не только дети азербайджанской диаспоры, но и украинцы, а также представители других наций и народностей имеют прекрасные возможности для занятий вольной борьбой в спортклубе «Бакинец» в Киеве.



Уже 10 лет успешно функционирует Украино-азербайджанский научно-образовательный, культурный и спортивный центр. В Киеве проведены шесть международных турниров по вольной борьбе, посвященные памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Дню солидарности азербайджанцев мира.



Олегом Крапивиным в соавторстве с профессором Киевского национального университета имени Т.Шевченко Олегом Ткачом и кандидатом исторических наук Сеидали Гадмалиевым была выпущена монография «Украина-Азербайджан: через доверие к партнерству». Олег Крапивин имеет неразрывную и постоянную связь со своей исторической Родиной – Азербайджаном. Об этом свидетельствует и такой факт: на его малой родине в городе Шамаха, в возведенном за его личные средства Доме борьбы, ежегодно 29-30 сентября вот уже шестой год подряд проводится совместно с Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией борьбы страны борцовский турнир его имени.



По итогам отчета работа ККА и его Председателя Олега Крапивина была признана удовлетворительной.



Затем путем открытого голосования главой ККА вновь единогласно был избран Олег Андреевич Крапивин. Поблагодарив участников конференции за высокое доверие, оказанное ему, он подчеркнул, что для него огромная честь и ответственность служить своему народу и независимому Азербайджану, и заверил собравшихся, что, как и прежде, отдаст все свои силы, знания и профессионализм ради этого, а также дальнейшему укреплению и процветанию дружественных отношений между Азербайджаном и Украиной.



После голосования постановление конференции было принято.



Затем состоялось выдвижение и обсуждение кандидатур в состав президиума, ревизионной комиссии, руководителей профильных департаментов. Выборы состоялись путем открытого голосования.



Всем участникам конференции были подарены экземпляры книги известного писателя и публициста, депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльмиры Ахундовой «Смерть полиграфиста», переведенной на украинский язык ККА, а также другая печатная продукция, выпущенная Конгрессом Киевских Азербайджанцев.



На этом конференция завершила работу







