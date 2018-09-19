Нетаньяху заверил Путина, что Израиль готов передать РФ все данные по крушению Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник выразил сожаление в связи с гибелью российских военных при крушении Ил-20, сообщила канцелярия главы израильского кабмина.



"Некоторое время назад Нетаньяху по телефону разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, - указали в ведомстве премьера. - Глава правительства выразил сожаление по поводу гибели российских солдат и сказал, что Сирия несет ответственность за крушение самолета [Ил-20]".



Премьер-министр Израиля отметил важность постоянной координации в области безопасности между еврейским государством и Россией.



"Нетаньяху отметил важность постоянной координации в области безопасности между Израилем и Россией, которая позволила предотвращать потери с обеих сторон последние три года, - говорится в распространенном ведомством премьера коммюнике. - Премьер-министр сказал, что Израиль продолжит предотвращать военное закрепление Ирана в Сирии и предупреждать попытки Ирана, призывающего к уничтожению Израиля, по поставкам продвинутых типов вооружений [ливанскому шиитскому] движению "Хезболлах".



