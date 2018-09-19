В СБУ попытались отшутиться от скандала с "Пушкиным" и "Страной"

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская не стала по сути комментировать материал интернет-газеты "Страна" об угрозах в адрес журналистов издания со стороны сотрудников Службы.



"Теперь ясно, что вы курите", - ответила спикер ведомства на нашу просьбу о комментарии о попытке вербовки фотокорреспондента Вячеслава Селезнева, который снимал виллу украинского президента в Испании для расследования "Страны".



Журналиста, путем прямых угроз физической расправы и психологического давления, сотрудник СБУ намеревался заставить сообщать информацию о деятельности редакции газеты. История подробно описана здесь.



Также "Страна" обратилась к президенту Украины Петру Порошенко, а также к главе СБУ Василию Грицаку с тремя требованиями: обозначить свое отношение к действиям работников СБУ, возбудить уголовное дело по факту угроз журналисту, принести извинения редакции интернет-газеты "Страна".



Поэтому попытки представителей СБУ перевести всю ситуацию в шутку и троллинг не является надлежащим ответом на конкретные обвинения в совершении преступления, которые выдвинуты против сотрудников Службы безопасности.



Ранее председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что СБУ обязана предоставить отчет об инциденте с вербовкой и шантажом журналиста "Страны".



