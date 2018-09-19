Усик резко высказался об украинских депутатах

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик назвал обвинения в отсутствии патриотизма со стороны ряда представителей украинских властей бесноватостью. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Вацко Live".



Спортсмен подчеркнул, что "ни в коем случае не хочет никого оскорбить" и часто вообще не обращает внимания на подобные выпады со стороны политиков.



"Они ко мне будут с оскалом – и я с оскалом. Они ко мне будут с улыбкой – и я с улыбкой", - сказал боксер.



При этом, по словам Усика, в ответ на прямое обвинение в предательстве национальных интересов со стороны депутатов Рады он бы "жахнул их по животику".



"При чем тут их депутатская неприкосновенность? Его неприкосновенность действует, чтобы его не посадили и все остальное. Он народный депутат, и народ, который его выбрал, имеет право его жахнуть", - уверен боксер.



Усик не раз подчеркивал, что старается оставаться вне политики и не делать громких заявлений. После победного поединка с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве украинский премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить Усику наивысшую награду "Герой Украины". Спортсмен скептически отнесся к этой идее, подчеркнув, что он и так является героем своей страны и ему "не нужны для этого регалии".

