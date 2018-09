Ежедневный прием аспирина не продлевает жизнь пожилым людям

Миллионы здоровых людей, которые получают аспирин для профилактики болезней сердца в пожилом возрасте, едва ли получат пользу от лекарства, показывают новые исследования. Серия научных работ опубликована в New England Journal of Medicine.



Ежедневный прием этого разжижающего кровь лекарства может защищать пожилых людей, которые ранее перенесли инфаркт или инсульт. Но ученые выяснили, что препарат не продляет жизнь здоровым (не сталкивавшимся с сердечно-сосудистыми событиями) людям в возрасте старше 70 лет.



Австралийские и американские врачи включили в свое исследование более 19000 пожилых людей, ранее не переносивших инфаркт или инсульт. Большинству из них было более 70 лет до исследования. Половина участников получала 100 грамм аспирина каждый день, другой половине давали плацебо.



За пожилыми людьми наблюдали около пяти лет. Врачи обнаружили, что по сравнению с плацебо ежедневный прием аспирина не снизил риск развития инфаркта и инсульта, а также не добавил лет жизни, прожитых без деменции и физической инвалидности.



В то же время, в группе аспирина у 3,8% человек наблюдались желудочно-кишечные кровотечения, инфаркты, инсульты. В группе плацебо этот показатель составил 2,7%.



«Несмотря на то, что аспирин используется более 100 лет, мы не знали, следует ли здоровым пожилым людям принимать его в качестве профилактики для увеличения продолжительности жизни», - сказал Джон Макнил (John McNeil) из Университета Монаша (Monash University) в Мельбурне.



Он добавил, что в настоящее время миллионы здоровых пожилых людей во всем мире принимают низкодозовый аспирин без надобности.



Врачи неожиданно определили, что те, кто получал аспирин, немного чаще умирали в течение исследования (5,9%), чем принимающие плацебо (5,2%). Многие дополнительные смерти случились в связи с раком, но эксперты призывают относиться к этим результатам с осторожностью.



«Небольшое увеличение общей смертности преимущественно от рака, включая рак кишечника – неожиданная находка. Ранее некоторые исследования показывали, что аспирин не увеличивает, а снижает заболеваемость раком кишечника. Авторы верно выдерживают осторожный тон, когда указывают на неожиданные эффекты», - говорит Стивен Эванс (Stephen Evans), профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene and Tropical Medicine).