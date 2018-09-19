В ближайшие сутки удержится теплая и сухая погода

На территории Украины в ближайшие сутки, 20 сентября, сохранится теплая и сухая воздушная масса, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-18°; днем 23-28°. В Киеве 20 сентября без осадков, температура ночью 12-14°, днем 25-27°. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 сентября самая высокая температура днем была 30,4° в 2015 году, самая низкая ночью 0,0° в 1921 году.

На Украине 21 сентября также без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°.



В Киеве 21 сентября без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.



По состоянию на 9:00 среды, 19 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в пределах г.Киева 19°.

