В Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта

Консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает украинцам венгерские паспорта и просит не сообщать об этом местным властям, передает агентство Укринформ со ссылкой на источники. "Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями — не сообщать о получении документов украинской власти. При этом граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии", — говорится в сообщении.

В видео, прикрепленном к заметке, люди трижды повторяют текст клятвы на фоне венгерского флага. После гимна владельцы новых венгерских паспортов получают инструкции от дипломатов, а те рекомендуют скрывать "от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".









Комментарием консульства Венгрии в городе Берегово Укринформ пока не располагает. Как передает агентство, письменный запрос редакции ведомство оставило без ответа, а попытка связаться по телефону оказалась безуспешной. При этом в венгерском посольстве в Киеве, куда редакция также направила запрос, подтвердили факт получения письма, но отказались его комментировать, отметив, что переслали запрос центральным властям Венгрии.



Украинские активисты. Архивное фото

© РИА Новости / Стрингер

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Город Берегово расположен возле границы с Венгрией.



Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. В украинском МИД сочли, что посол превышает свои полномочия. При этом ведомство насчитало, что Венгрия выдала в Закарпатской области более ста тысяч паспортов.



На Украине запрещено двойное гражданство. Вместе с тем законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.



Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Правительства нескольких стран, в том числе Венгрии и Румынии, жестко раскритиковали Киев за этот закон, заявив, что он нарушает права национальных меньшинств на Украине.

