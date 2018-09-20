Омелян прокомментировал арест своего имущества

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что арест его имущества только дискредитирует государство и несет негативные последствия для государства.



В среду Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества Омеляна, подозреваемого в коррупции.



"Мне кажется, что эти все действия — дискредитация самого государства. Министр не претендует на какие-то особые условия… но (нужно – ред.) думать, что ты делаешь и какие последствия это будет иметь для государства", — сказал министр журналистам, комментируя арест имущества. Его общение со СМИ транслировал телеканал "Прямой".



Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе, о чем его официально уведомили. Обвинение просило об избрании министру меры пресечения в виде залога размером в 5 миллионов гривен (175,4 тысячи долларов). Суд в Киеве отпустил Омеляна под личное поручительство и обязал являться к детективам НАБУ по первому требованию, уведомлять их об изменении места проживания, воздержаться от общения со свидетелями.



По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им с 2000 года по 2018 год, когда он находился на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей.



В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски. В отношении него начато расследование по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.

