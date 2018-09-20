Атошнику, который зарезал повара на остановке в Киеве, дали 9 лет тюрьмы

Деснянский райсуд Киева приговорил к 9 годам тюрьмы военнослужащего Дмитрия Балабуха, который убил человека на остановке около метро "Черниговская". Об этом сообщает националистическая организация С14 на своей странице в Facebook.



Также суд приговорил лишить бывшего АТОшника звания младший лейтенант, оплатить компенсации пострадавшим, денежное пособие детям погибшего Руслана Юрченко, работавшего поваром и судебные расходы. Так, он должен 81299,46 грн выплатить на погребение, по 1300 грн - на каждого ребенка ежемесячно с февраля до совершеннолетия, по 150000 грн, 200000 грн и 200000 грн. компенсировать семье убитого Юрченко, а также покрыть судебные расходы в размере 60876 грн.



В С14 считают приговор слишком жестким. "Позор такому суду и прокурорам. Будем подавать апелляцию, чтобы смягчить приговор", - пишут они.



Напомним, жертвой убийства, произошедшего на одной из остановок общественного транспорта у метро "Черниговская" в феврале в Киеве, стал шеф-повар одного из одесских ресторанов Руслан Юрченко. Он был зарезан ножом в спину средь бела дня, на остановке, на глазах у жены. Убийцей оказался солдат-контрактник 72-й бригады Балабуха в увольнении. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического опьянения. По мнению защитников АТОшника, ветеран вошел в маршрутку и показал удостоверение участника боевых действий. Это разозлило одного из пассажиров, который толкнул его в грудь и вообще вытолкал из маршрутки. Это и стало причиной убийства.

