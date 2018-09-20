Дело украинца Панова, осужденного на 8 лет за подготовку диверсий в Крыму, передано в Верховный суд России

Дело гражданина Украины Евгения Панова, которого Верховный суд Крыма в июле признал виновным в подготовке диверсий на полуострове и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, отправлено в Верховный суд России для рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов.



"Я получил сопроводительное письмо о том, что дело направляется из республики Крым в Верховный суд Российской Федерации для рассмотрения в апелляционном порядке", - сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов Е.Панова Сергей Легостов.



Дата заседания пока неизвестна. С.Легостов предположил, что дело будет рассмотрено в октябре.



Защитники просят ВС РФ оправдать украинца.



С.Легостов сообщил также, что посещал Е.Панова в начале сентября, тот жаловался на зубную боль. "В штате (симферопольского СИЗО - ИФ) нет лечащего врача-стоматолога, штатный только рвет зубы, а лечить должен человек с воли - стоматолог, который заходит со своим инструментом. Зубы лечатся не за один раз. Пока занимаемся этим вопросом, это не сиюминутное решение", - сказал адвокат.



Как сообщалось, Федеральная служба безопасности России предотвратила 7-8 августа 2016 года несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российский военный и сотрудник спецслужбы.



По данным ФСБ, Е.Панов являлся сотрудником главного управления разведки минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов. Украинец сначала дал признательные показания, но позже заявил, что сделал это под пытками.



Минобороны Украины опровергло информацию о задержании своих сотрудников в Крыму.



Уроженец Энергодара Е.Панов ранее работал водителем автобуса на Запорожской АЭС, он бывший участник АТО. Он признан ВС Крыма виновным по ряду статей Уголовного кодекса России: "незаконные хранение и перевозка оружия и боеприпасов", "покушение на контрабанду оружия и боеприпасов", "приготовление к диверсии в составе организованной группы".



Суд в Крыму зачел ему в срок около двух лет, который украинец провел под стражей.



Адвокаты обжаловали приговор.

