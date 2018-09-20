Тимошенко и Коломойский: выдержит ли Украина «новый курс» со старыми друзьями

Союз Тимошенко и Коломойского имеет давнюю и весьма мощную основу, пишет на страницах издания «ХайВей» Светлана Андреева.



По словам автора материала, еще в январе 2010 года расследование СМИ показали, что под занавес своего второго премьерства Тимошенко отдала Коломойскому «Укрнафту», сделав практически невозможной смену руководства компании, лояльного группе «Приват».



«Через пять лет, в январе 2015 года, о том же рассказал народный депутат Сергей Лещенко. Он обнародовал акционерное соглашение, которое бессрочно фиксировало интересы Коломойского в управлении компанией, чей контрольный пакет принадлежит государству в лице «Нафтогаза Украины», - отмечает журналист.



Вскоре, продолжает Андреева, Верховная Рада приняла закон, позволивший сместить топ-менеджмент Коломойского в «Укрнафте», после чего связанные с Коломойским компании, являющиеся миноритариями «Укрнафты», обратились в Лондонский международный арбитражный суд с требованием обязать «Нафтогаз» придерживаться условий акционерного соглашения. В апреле 2018 года суд вынес решение не в пользу Коломойского.



«Кроме этого, Коломойский имеет другие претензии к нынешней украинской власти в связи с незаконной по его точке зрения национализацией «Приватбанка». В то же время, Украина выдвигает требования в связи с убытками, которые согласно данным Национального антикоррупционного бюро Украины составляют более 150 млрд гривен», - добавляет автор материала.



При этом, отмечает Андреева, в СМИ стала регулярно просачиваться информация и фотографии, которые подтверждают регулярные встречи Тимошенко и Коломойского, которые состоялись в Польше, Швейцарии и Израиле.



«Таким образом, недовольные нынешней украинской властью олигархи создают организованную кампанию для продвижения и поддержки своего кандидата – Юлии Тимошенко на предстоящих выборах Президента страны, которой оказывают медийную и финансовую помощь и через которою в дальнейшем (в расчет за оказанную помощь на данном этапе) и хотят решить свои проблемы, и помогают им в этом также российские бизнес - круги, которые тоже желают проявить себя перед президентом РФ Владимиром Путиным и получить его благосклонность в разрешении «украинской головной боли и уже даже не только головной», а потом присоединиться к дерибану «украинского пирога». А расплачиваться за все предстоит Украине и украинскому народу, но Тимошенко, конечно, обо всем этом не рассказывает. Такой вот он «новый курс» со старыми друзьями…», - резюмирует журналист.









