Сразу после выступления Порошенко националисты под Радой подрались с полицией

Сегодня, 20 сентября, во время акции националистов под Радой сразу после выступления Порошенко начались столкновения. Об этом сообщает корреспондент "Страны".



Так, радикалы прорвали заграждение и начали раздавать свои листовки полиции. Их попросили покинуть территорию, но они отказались. Началась стычка, кто-то бросил взрывпакет, одного из правоохранителей под руки понесли к машине. Судя по всему у него - травма ноги. Слышны взрывы петард и выкрики "Паспорт добровольцу!"



Националисты на утро 20 сентября собрали акцию под Верховной Радой. Это уже вторая серия протестов после штурма Генпрокуратуры, который случился в понедельник. Радикалы выступают за прекращение преследования иностранцев, которые воюют в добровольческих батальонах. Среди организаторов акции - "Азов", "Свобода", "ОУН", "Айдар" и другие организации, имеющие военное крыло.



На площади Конституции перед зданием украинского парламента собралось около 400 человек. В руках они держат флаги с символикой "Национального корпуса".





