Константинопольский патриарх посетит Грецию и обсудит ситуацию на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей с 30 сентября по 5 октября посетит Грецию, во время встреч будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии Украине, сообщил РИА Новости источник в Фанаре, где расположена резиденция патриарха.



Поездку патриарх начнет с Северной Греции.



"Во время визита Варфоломей встретится с представителями не только церковных, но и светских властей. Запланировано много встреч с представителями государственной власти, в том числе с премьер-министром и президентом Греции. Выходцы из Константинополя организуют 4 октября торжественный прием в честь патриарха Варфоломея", — сказал собеседник агентства.



"Среди тем будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии Украине", — сказал он.



Хотя Элладская православная церковь не высказывает свою позицию в связи с действиями Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии Украине, о несогласии открыто заявили уже два митрополита.



Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что действия патриарха Варфоломея ведут к расколу православия и призвал его покаяться и прекратить провоцировать схизму. Митрополит Серафим в заявлении напомнил, что до недавнего времени Константинопольский патриархат признавал только каноническую Украинскую Православную Церковь под руководством митрополита Онуфрия, а сейчас Варфоломей "по своим личным причинам дает автокефалию раскольникам Украины". Иерарх напомнил изречение святого Иоанна Златоуста – "грех раскола не смывается даже мученической кровью".



Один из самых влиятельных иерархов Элладской православной церкви митрополит Пирейский Серафим заявил, что в "ужасной геополитической и геостратегической игре между НАТО и Российской Федерацией" вокруг Украины нельзя использовать "в качестве инструмента Церковь". В интервью телеканалу Kontra митрополит сказал, что есть лишь одна каноническая православная церковь на Украине под руководством митрополита Онуфрия, и только ей может быть предоставлена автокефалия, но она ее не просит. Об автокефалии просят президент Украины Петр Порошенко, "который является униатом", и "сколько-то депутатов парламента", сказал митрополит Пирейский.



По его словам, "церковь не может быть инструментом в геополитических и геостратегических планах и проектах в международной системе жизни и сосуществования наций". Серафим заявил, что этнофилетизм (подчинение Церкви национально-политическим интересам и идеологиям – прим.ред.) является ересью и осужден. Он отметил, что сейчас пытаются разорвать духовные связи России и Украины, вывести население Украины из-под влияния России, и с этим связаны действия по предоставлению автокефалии, принимаемые под политическим давлением.



Митрополит Пирейский ранее выступал против проведения Собора на Крите и направил письма с благодарностью главам Антиохийской, Болгарской и Сербской церквей за отказ ехать на Всеправославный собор.



Против проведения Собора выступали и некоторые монахи на Афоне, священники в митрополиях Северной Греции. При этом Северная Греция и Крит относятся к юрисдикции Константинополя, а не Элладской православной церкви.

