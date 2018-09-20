ДНР: Порошенко приписывает силовикам мнимые победы

Слова президента Украины Петра Порошенко о занятии силовиками двух третей территорий Донбасса являются попыткой приписать украинской армии мнимые победы, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.



Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Раде, заявил, что украинские силовики заняли две трети территории Донбасса.



"Народная милиция ДНР своих позиций не сдает. Заявление Порошенко – это очередная попытка рассказать народу о мнимых победах украинской армии, которая максимум на что способна – это занимать участки в серой зоне, где нет наших подразделений", — заявил РИА Новости представитель командования ДНР.



Он отметил, что "соотношение территорий Донбасса, находящихся под контролем ВСУ, и республик не изменяется с начала минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года".

