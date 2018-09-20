Тесть и теща Сытника проживают в РФ и поддерживают «русский мир»
Батьки дружини Директора НАБУ Артема Ситника – громадяни Російської Федерації. Наразі вони проживають на території Росії.
Інформацією про рідню дружини Ситника з виданням ІНФОРМАТОР поділився друг сім’ї Директора НАБУ.
Жіноче прізвище дружини Ситника – Зюбіна. Звати її Ганна Миколаївна. Народилася Ситник (Зюбіна) Ганна Миколаївна 13 травня 1978 року.
Батьки Ганни Миколаївни проживають на території Росії і є громадянами РФ. Батько – Микола Зюбін народився 13 грудня 1952 року. Маму дружини Ситника звати Алла, 23.01.1956 року народження.
Також інсайдер поділився фотографією з архіву сім’ї Ситників. На ній – Микола Зюбін з донькою. Одяг і головний убір Ганни Ситник вартий окремої уваги. Безпомилково можна стверджувати, що сім’я Зюбінів – прихильники Радянського Союзу.
Микола Зюбін і Ганна Ситник
Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва зобов’язав НАБУ розслідувати факти незаконного експорту з України лісу-кругляка під виглядом дров.
Источник: Информатор