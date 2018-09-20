Президентский рейтинг возглавляют Тимошенко, Гриценко и Порошенко

Лидерами президентского электорального рейтинга являются лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и действующий президент Петр Порошенко, свидетельствуют результаты социсследования, проведенного центром "Социальный мониторинг" и "Украинским институтом социсследований им.А.Яременко".

Согласно результатам социсследования, презентованным в Киеве в четверг, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за Ю.Тимошенко готовы проголосовать 18% украинцев из тех, кто будет голосовать и определился с выбором (13% - всех опрошенных).



За лидера "Гражданской позиции" готовы проголосовать 10,4% опрошенных, которые планируют идти на выборы и определились (7,5% - среди всех респондентов). Далее в рейтинге следует президент Украины Петр Порошенко - 9,9% (7,1%), лидеров партии "За життя" Вадим Рабинович – 8,8% (6,4%), музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук - 8,7% (6,3%).



За ними следуют шоумен Владимир Зеленский - 8,5% (6,2%), Ю.Бойко – 7,6% (5,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 7,5% (5,4%).



Далее в рейтинге следует мэр Львова Андрей Садовой – 4,1% (3%), лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок – 3,2% (2,3%), премьер-министр Владимир Гройсман - 2,7% (2%), депутат Рады Олександр Шевченко - 2,4% (1,8%).



Остальные претенденты набрали при опросе около 1% и менее каждый.



В то же время, 1,8% респондентов, готовых участвовать в голосовании, сказали, что они проголосовали бы за другого политика, которого не было в предложенном выше списке.



13,7% респондентов затруднились ответить о своих электоральных предпочтениях, а 12,7% заявили, что не голосовали бы на президентских выборах.



Опрос был проведен методом личного интервью 11-18 сентября 2018 года. В ходе исследования было опрошено 2007 респондентов старше 18 лет в 24 областях страны. Погрешность выборки составляет 1,34-2,24%.

