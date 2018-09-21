Глава МИД Венгрии пригрозил препятствованием евроинтеграции Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто называет недружелюбными и рискованными идеи украинской стороны о высылке венгерского консула в г. Берегово Закарпатской области в связи с информацией о выдаче венгерских паспортов украинским гражданам, и допускает препятствование европейской интеграции Украины в дальнейшем, сообщается на официальном сайте венгерского правительства в четверг.

"После мер, которые являются дискриминационными для закарпатских венгров и различных попыток запугать их, серия нападений на нас теперь перешла на другой уровень… Такой шаг поставит отношения между двумя странами в другое измерение и не останется без ответа… Венгрия постоянно следит за развитием событий, и возможно, что в будущем также могут потребоваться дальнейшие меры по замедлению интеграции Украины", - заявил П.Сиярто журналистам в Будапеште.



Глава МИД Венгрии сказал, что публикация видеоролика, записанного скрытой камерой в Генеральном консульстве Венгрии в Берегово, была использована в украинской избирательной кампании с использованием антивенгерских настроений в попытке выиграть голоса, и назвал это "особенно недружелюбным" актом. По словам министра, запись, скорее всего, была сделана и просочилась "по заказу".



Он также добавил, что клятва о гражданстве, записанная в видео, "соответствует всем правилам", и, соответственно, тот факт, что министр иностранных дел Украины возразил против нее, может быть объяснен только внутренними политическими соображениями и предстоящими выборами. "Двойное гражданство - это повседневная практика в ЕС, и, соответственно, украинские возражения не указывают на то, что Киев серьезно относится к европейской интеграции и вступлению в НАТО", - сказал венгерский министр.



"Украина также должна уважать свои международные обязательства, в дополнение к которым она также должна признать тот факт, что 150-тысячное мощное венгерское меньшинство, проживающее в Украине, по-прежнему имеет права, даже если Украина пытается их ослабить", - резюмировал П.Сиярто, отметив, что на эту тему "будет много разговоров" на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на следующей неделе.



Как сообщалось, ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в г.Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.



П.Климкин в ответ на это заявил о намерениях в ходе встречи в США на Ассамблее ООН с П.Сиярто обсудить эту информацию. "Скажу, что консулу нечего там делать, пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам лучше в Будапеште", - заявил он.



Также П.Климкин добавил, что на встрече с П.Сиярто будет также обсуждаться название должности "уполномоченного по Закарпатью".

