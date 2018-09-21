Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций США против РФ

Президент Дональда Трамп подписал исполнительный указ, нацеленный на ужесточение соблюдения режима американских санкций в отношении России. Текст этого документа распространила в четверг пресс-служба Белого дома.



Судя по тексту указа и сопроводительного письма, направленного руководству Конгресса США, о введении дополнительных ограничительных мер против России речь не идет. Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США уточнило, что документ дает министру финансов полномочия "предпринять конкретные действия для дальнейшей реализации санкций и дает указание ведомствам правительства США принять все необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения полной имплементации упомянутых санкций". Таким образом, по свидетельству минфина, имеется в виду лишь делегирование полномочий по введению рестрикций тем или иным структурам федерального правительства.



В указе перечисляются ограничения, которые правительство США уже было обязано применять к Москве в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Имеется в виду в том числе "запрет для американских финансовых учреждений на предоставление займов подпадающим под санкции лицам", "блокирование всей собственности подпавших под санкции лиц на территории США", "запрет для граждан США на инвестирование в пользу подпавших под санкции лиц и покупку значительных активов или долговых инструментов" этих лиц, запрет на их въезд на территорию Соединенных Штатов и так далее.



"Подписанный мной исполнительный указ ужесточит имплементацию этих санкций посредством наделения дополнительными полномочиями <...> министра финансов [США Стивена Мнучина], чтобы он был в состоянии предпринимать определенные действия применительно к этим санкциям, а также посредством передачи министерствам и ведомствам [федерального правительства] распоряжения предпринимать все надлежащие меры в пределах их полномочий, дабы обеспечить полную имплементацию этих санкций", - говорится в тексте послания от имени Трампа. Оно было отправлено спикеру Палаты представителей Конгресса Полу Райану и председателю Сената, которым по конституции является вице-президент США Майкл Пенс.



В Белом доме пока не прокомментировали корреспонденту ТАСС подписанный президентом указ. Как ожидается, дополнительные разъяснения относительно указа исполнительная ветвь власти США даст позже в четверг.



CAATSA - это закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР.



