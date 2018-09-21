Клип-извинение Киркорова и Баскова стал хитом

Филип Киркоров и Николай Басков сняли клип под названием "Не уходи, постой, фанатка", который мгновенно стал хитом Сети. Ролик появился на YouTube-канале Чикен Карри.



Это видео певцы создали, чтобы извиниться за свой клип "Ибица", который стал хитом Сети. Ролик является пародией на недавний шокирующий клип Kanye West & Lil Pump "I Love It".



В ролике Филипп Киркоров говорит, что " не касался писи козла". Также артист признает, что мотив клипа Ибица похож на его трек "Цвет настроения синий". На что Киркоров сказал, что, наконец-то он сплагиатил сам себя.



Ролик меньше чем за день набрал больше 2,6 миллионов просмотров и вызвал еще больший шум, чем клип, за который извинились звезды.







