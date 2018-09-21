Группа KISS объявила о прощальном туре

Легендарная американская рок-группа KISS объявила о том, что отправится в прощальный тур. Об этом музыканты заявили в эфире финального выпуска шоу America's Got Talent.



Фронтмен группы Джин Симмонс также написал на своей странице в Instagram о том, что они не могут уйти не сказав "до свидания". По словам Симмонса, прощальное шоу будет "самым взрывным, самым хитовым и самым громким".



Какие города и страны посетят легенды рока в рамках своего прощального тура пока не сообщается.



Группа KISS была основана в 1973 году в Нью-Йорке. В 2014 году музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла.







