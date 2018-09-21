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Группа KISS объявила о прощальном туре
Легендарная американская рок-группа KISS объявила о том, что отправится в прощальный тур. Об этом музыканты заявили в эфире финального выпуска шоу America's Got Talent.
Фронтмен группы Джин Симмонс также написал на своей странице в Instagram о том, что они не могут уйти не сказав "до свидания". По словам Симмонса, прощальное шоу будет "самым взрывным, самым хитовым и самым громким".
Какие города и страны посетят легенды рока в рамках своего прощального тура пока не сообщается.
Группа KISS была основана в 1973 году в Нью-Йорке. В 2014 году музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла.
Источник: Корреспондент
13:31