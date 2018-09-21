«Интер» покажет боксерский поединок легендарных британца и россиянина

В субботу, 22 сентября, в 22:15 в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер» смотрите прямую трансляцию из Лондона боксерского поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO британцем Энтони Джошуа и обязательным претендентом на титул WBA россиянином Александром Поветкиным.



Украинские болельщики следят за карьерой Энтони Джошуа с пристальным интересом. Он стал последним боксером, с которым вступил в бой наш соотечественник Владимир Кличко перед тем, как объявить о завершении карьеры. Тот поединок в апреле 2017 года закончился победой британца техническим нокаутом в 11 раунде.



Украинские телезрители смогут посмотреть поединок на телеканале «Интер» в субботу, 22 сентября, в 22:15.

