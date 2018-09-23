Преимущества службы такси для передвижения по Киеву

Преимущество общественного транспорта сложно оспорить. Большая часть жителей Киева и его окрестностей ежедневно пользуется услугами автобусов, троллейбусов, трамваев или такси. Необходимость вызвать машину возникает и у гостей города, которые по разным причинам не могут воспользоваться личным автомобилем. Даже при наличии собственного транспорта порой проще позвонить в службу «Аист Такси Киев», чтобы быстро и недорого добраться из одного пункта в другой.

Почему же предпочтение отдается не групповому транспорту, не личному автомобилю, а именно такси? Ответом на этот вопрос станет выяснение всех достоинств данного вида передвижения.

Преимущества использования «Аист Такси Киев»

Главными особенностями использования машин от службы такси являются:

быстрое обслуживание в любое время суток;

не нужно думать о заправке бензином бака, стоя в пробке;

можно расслабиться на корпоративе;

подъезд прямо к месту назначения;

доступная стоимость услуг.

Преимуществами «Аист Такси Киев» также являются:

Отличная репутация – многие клиенты службы оставляют положительные отзывы на городских сайтах и сайте компании. График работа в режиме 24/7 – в отличие от общественного транспорта, который не осуществляет перевозки в ночное время, такси функционирует независимо от времени суток, погодных условий и других помех. Быстрая подача автомобиля – собственную машину нужно прогревать, забирать из гаража или стоянки, подгонять к подъезду. Прибытие машины «Аист Такси Киев» долго ожидать не придется. В ближайшее время после заказа автомобиль прибудет на точку. Современный, хорошо оборудованный, технически исправный автопарк – можно попросить машину с автокреслом, микроавтобус для транспортировки большого числа пассажиров (более 4), выбрать машину с кондиционером или другими атрибутами. Удобство заказа – вызвать машину можно несколькими разными способами. Традиционно это делается по телефонному звонку, но можно и создать обращение на сайте http://aist-taxi.kiev.ua/, указав точный адрес подачи машины, а также хотя бы ориентировочное направление движения (если нужно заехать по нескольким адресам или брать попутчика в другом районе). Оператор перезвонит, если на счету заказчика не окажется средств для осуществления разговора. Доступная цена – порой проехать на машине или общественном транспорте с пересадкой стоит столько же (а иногда и больше), чем в машине «Аист Такси Киев».

Всем, кому часто или однократно приходится думать над способом передвижения по столице или ее округе, следует запомнить, что существует выгодный, удобный и надежный способ – заказать такси!