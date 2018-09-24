Instagram позволит выбирать страны для показа публикаций

Сервис Instagram, принадлежащий соцсети Facebook, работает над функцией, которая позволит пользователям скрывать свои публикации для показа в определенных странах и регионах. Об этом сообщает издание The Next Web со ссылкой на запись разработчика Джейн Вонг в Twitter.



Судя по скриншоту раздела настроек, прикрепленного к записи Вонг, пользователи Instagram смогут выбирать страны для показа своих публикаций. По всей видимости, этот функционал будет охватывать и самоудаляющиеся публикации в ленте Stories. Вероятно, больше всех эту возможность оценят рекламодатели, которые смогут настраивать показ объявлений в нужных странах, а не по всему миру.



Как отмечает TNW, пока что представители сервиса официально не объявляли о работе над новой функцией, и сроки ее внедрения в настоящее время неизвестны.



Напомним, в июне у Instagram появилась облегченная версия мобильного приложения для Android. Приложение Instagram Lite занимает меньше места на устройстве, позволяет экономить мобильный трафик и работает быстрее. Функционал Instagram Lite позволяет публиковать фотографии и исчезающие записи в Stories, однако публикация видеозаписей и отправка личных сообщений через раздел Direct пока недоступны пользователям.



Незадолго до выхода Instagram Lite в компании сообщили, что активная аудитория сервиса превысила 1 млрд пользователей.

