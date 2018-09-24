Центр Парижа будут закрывать для автомобилей раз в месяц

Власти Парижа приняли решение закрывать для автотранспорта центральную часть города каждое первое воскресенье месяца, начиная с 7 октября.



"Парижская мэрия провела эксперимент по закрытию центральных улиц для проезда на автомобилях и других видах транспорта, предоставив пешеходам и велосипедистам свободно передвигаться. Поскольку он имел успех у жителей Парижа, с 7 октября каждое первое воскресенье месяца центр столицы будет пешеходным", - пишет газета Le Figaro (цитата по "Интерфаксу").



Речь идет об экспериментальном ограничении движения, которое прошло 16 сентября. В результате запрета на движение уровень диоксида азота в воздухе сократился на 28-35% по сравнению с обычным уровнем его содержания в воздухе в воскресенье при такой же погоде. Власти Парижа сочли эксперимент успешным и приняли решение сделать такую практику регулярной.



Ежемесячные ограничения коснутся островов Сите и Сен-Луи, площади Шатле, районов Лувра, Оперы Гарнье, квартала Марэ и Елисейских полей. В то же время движение транспорта будет сохраняться на основных магистралях.



"Проект является результатом партнерства префектуры полиции, глав окружных и районных ассоциаций. Его очень ждали все парижане. Кроме того, создание пешеходной зоны в центре города позволит значительно снизить уровень загрязнения воздуха в центральных районах французской столицы и ненадолго избавить жителей от шума", – сообщил изданию городской советник.



Отметим, что одним из основных инициаторов ограничения движения в центре Парижа является мэр французской столицы Анн Идальго.

