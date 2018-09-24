СБУ вызвала Жириновского на допрос

Служба безопасности Украины вызывает в четверг на допрос в качестве подозреваемого, а также для вручения обвинительного акта лидера ЛДПР Владимира Жириновского, говорится в повестке, опубликованной в официальном издании "Урядовый курьер". Ранее Шевченковский районный суд Киева разрешил проведение заочного досудебного расследования в отношении Жириновского и еще двух депутатов Госдумы РФ.

Их подозревают в "финансировании терроризма", поскольку, по данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.



"Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский Владимир Вольфович… вызывается на 9.00 (совпадает с мск — ред.) 27 сентября 2018 года к старшему следователю ОВД ГСУ СБ Украины Македонского В.П… для вручения уведомления о подозрении, допроса как подозреваемого, предоставления доступа к материалам досудебного расследования, ознакомления с материалами уголовного производства, получения копии обвинительного акта", — говорится в повестке.



Кроме того, в газете опубликована аналогичная повестка о вызове к следователю СБ Украины депутата Михаила Дегтярева и гражданина РФ Александра Диденко.

