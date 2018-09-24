Инцидент в Вероне

Возмущен смачным плевком, которым жители итальянского городишка с вызывающим названием Верона оскорбили чувство национальной гордости. Мерзавцы! Городской совет этого сепаратистского города на своем изначально нелегитимном заседании практически единогласно лишил нашего главнокомандующего чести и достоинства. Они постановили, что Петр Алексеевич больше не является почетным членом Вероны. Надо ли комментировать этот безумный, безумный, безумный кремлевский шабаш?



Однозначно надо. Мы должны понимать, что имеем дело с варварским недружественным актом против Украины. Пока Петр Порошенко, наш харизматичный главком, проливает свою кровь на колчаковских фронтах и просит прощения у нации за то, что АТО не длилась «считанные часы» (насчет бакса по десять он пока ничего не говорил), Кремль руками своих посипак нанес подлый удар. Вот что по этому поводу думает чрезвычайный и совершенно полномочный посол нации в Италии с этакой безобразной фамилией Перелыгин. Он оперативно вышел на связь с изданием «Украинская правда», которое чутко реагирует на нужды депортированных таджиков, и четко, как и подобает настоящим патриотам, расставил все точки над буквой «Х». «Лишение президента Украины де… сорри, звания почетного гражданина Вероны было срежиссировано Кремлем», – сказал уважаемый человек и смахнул невольно выступившую слезу. Да кто бы, бл...ть, сомневался! В последние годы Италия вообще и Верона в частности буквально наводнены путинской агентурой. Они просочились во все структуры власти, заражают своим евроскептицизмом широкие слои доверчивого населения и открыто говорят во всех пиццериях и джелатериях о необходимости снять санкции с России. А ведь мы хотели принять их член в виде НАТО и евроассоциации, пытаемся записать в Конституции, что являемся любимой женой Альянса и Евросоюза. Как после такого недружественного акта, прямой агрессии против нашего главкома, говорить о единой Европе?!



Вы, главное, не переживайте так особо, Петр Алексеевич. Сколько там этой Вероны? Колизей у них на главной площади вшивый. Из всех достопримечательностей есть только дворик гребаной Джульетты, где тусуются исключительно китайские туристы. Все облепили любовными записочками с иероглифами. А бюст Джульетты, установленный перед тем балконом, на котором она эсемесила Ромео, отполирован потными ладонями до состояния зеркала.



Сначала в Вероне издеваются над честью президента, потом начинается заруба с венграми. Министр внешних сношений Климкин (икона нашей дипломатической моды) пообещал выслать венгерского консула, возомнившего себя губернатором Закарпатья. Вместо того, чтобы забиться в европейскую щель, Будапешт начинает играть мускулами

Веронцы еще не понимают, что потеряли. Если бы они установили там бюст Петра Порошенко, то его бы так отполировали, что в отражении можно было бы без труда разглядеть член. Возможно, и НАТО. Не берусь утверждать однозначно.Верону надо навсегда вычеркнуть из наших безвизовых маршрутов. Все, кончился, б…ть, фантастический веронский кофе. В ж...пу Шекспира с таким отношением к нашему главкому, который день и ночь охраняет передовые рубежи европейской цивилизации. Им же на это абсолютно наплевать.Почему-то вспомнился Тарута, который первым в мире догадался вырыть противотанковый ров на границе с РФ. Он еще стал прообразом мифической стены Яценюка. Какое романтическое было время! Порошенко выиграл выборы в первом туре и стал, как он сейчас говорит, «олицетворением надежды на победу в конфликте с Россией». Все были воодушевлены скорым возвращением в лоно нашей исконной семьи. К сожалению, Кремль до сих пор вставляет нам палки. Не только в колеса.Верона, Варшава, Будапешт… Везде начинаются спектакли, режиссеры и осветители которых скрываются в стенах Кремля от праведного гнева миллионов простых безвизовых украинских патриотов. Венгерские марионетки руками своих закарпатских приспешников пытаются разжечь пожар на наших западных границах. Они насильно вручают нашим гражданам свои паспорта. На видео, которое давно уже гуляет в сети, отчетливо видно, что украинцев опаивают шампанским с психотропными веществами (возможно, некая разновидность «Новичка») и, когда граждане теряют память, вручают им венгерские паспортины.Сначала в Вероне издеваются над честью президента, потом начинается заруба с венграми. Министр внешних сношений Климкин (икона нашей дипломатической моды) пообещал выслать венгерского консула, возомнившего себя губернатором Закарпатья. Вместо того, чтобы забиться в европейскую щель, Будапешт начинает играть мускулами. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в ответ Киев получит пи… прямо пропорциональный ответ. Они там все страх потеряли перед самой мощной армией континента! Поддерживаю инициативу в социальных сетях о немедленном выдвижении в Закарпатье колонн новейшей бронетехники со служебными собаками, натасканными на поиск венгерских паспортов. Безусловно, Венгрия и Италия являются «париями Европейского Союза». Так считают старшие побратимы, которые получили свежий темник из АП. Я не понимаю смысл этого слова. Ну как Тимошенко не понимает смысл примерно половины слов, которые ее политтехнологи заставляют говорить. Однако развитое патриотическое чутье подсказывает – они там еще умоются своими кремлевскими спектаклями. Простые итальянцы однозначно на стороне Порошенко. Они с возмущением отвергают идею отмены санкций против РФ и покрывают позором решение горсовета Вероны о лишении Порошенко почетного гражданства.