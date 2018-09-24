40 нардепов потребовали от Порошенко отчитаться об офшорах, Липецкой фабрике и цене на уголь

Сорок парламентариев, в числе которых и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, подписали письмо президенту Петру Порошенко с призывом публично подтвердить или опровергнуть информацию о его злоупотреблениях. Народный депутат (внефракционный) Виктор Чумак передал это письмо Порошенко, о чем Чумак сообщил на своей странице в Facebook в понедельник.



"Вместе с Уголовным кодексом, который я подарил президенту, я передал ему лично в руки письмо, которое подписали 40 нардепов, в том числе самый рейтинговый кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко", - написал нардеп.



Нардеп также опубликовал копии письма и подписей. Члены парламента просят главу государства выйти на пресс-конференцию либо организовать открытую встречу с народными депутатами. Они призывают Петра Порошенко лично подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у Порошенко незадекларированного имущества, корпоративных прав и средств в офшорных юрисдикциях и уклонении от налогообложения в Украине.



Парламентарии также просят ответить на информацию о владении незадекларированным зерновым и крахмальным бизнесом в РФ, о злоупотреблениях президентом властью с целью выигрыша тендеров на поставку украинской армии по завышенным ценам оборудования, произведенного подконтрольными ему предприятиями.



Кроме того, вопросы касаются схемы формирования цены на электроэнергию "Роттердам+", ремонта фрегата "Гетьман Сагайдачный" на "Заводе "Кузня на Рыбальском", функционирования Липецкой кондитерской фабрики в РФ и получения Порошенко от нее прибыли. Нардепов также интересует подтверждение или опровержение информации о подкупе народных депутатов перед голосованиями, в частности по кадровым вопросам – при назначении Юрия Луценко генеральным прокурором, о получении неправомерной выгоды за регистрацию кандидатом в народные депутаты Александра Онищенко.



В письме сформулированы и вопросы относительно установления президентом контроля над Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, Государственным бюро расследований, Генеральной прокуратурой, Национальной комиссией по регулированию сферы коммунальных услуг, главами местных госадминистраций и судами. Кроме того, в письме нардепы называют неудовлетворительными ответы пресс-службы президента на определенные случаи.

