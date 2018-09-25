Митрополит Иларион рассказал об отношении предстоятелей к ситуации с УПЦ

Озабоченность происходящим на Украине выражают все предстоятели поместных православных церквей, свидетельством этого является и недавнее обращение глав Александрийской и Польской церквей, заявил в понедельник РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Все предстоятели поместных православных церквей, каждый по-своему, озабочены тем, что происходит (на Украине — ред.). И предстоятели Александрийской и Польской церквей сделали свое заявление в ходе визита Александрийского патриарха в Польшу. Не далее как вчера вечером я виделся с обоими, мы имели очень конструктивное общение, и я еще раз убедился в том, насколько оба предстоятеля озабочены тем, что происходит", — сказал митрополит Иларион на просьбу прокомментировать недавнее обращение глав двух церквей.



Предстоятели Александрийской и Польской церквей патриарх Александрийский Феодор и митрополит Варшавский Савва в своем совместном заявлении призвали "всех тех, от кого зависит устранение церковных недоразумений в отношении предоставления автокефалии Украинской Церкви, сделать все, что в их силах, для предотвращения угрозы конфликта и утверждения церковного порядка на украинской земле". Сейчас, по их мнению, православие на Украине находится "перед лицом испытаний".



Как уточнили РИА Новости в ОВЦС, в ходе визита митрополита Илариона в Варшаву, его встречи с патриархом Феодором и митрополитом Саввой 23 сентября "обсуждался широкий круг вопросов, затрагивающих межцерковные отношения".



На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.



Президент Украины, несмотря на свои обещания невмешательства со стороны государства в церковные дела, пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады. Это решение резко осудили в УПЦ, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

