Смещение в графике сна приводит к ужасным последствиям

Университет Дьюка, передает "Медик Форум", доказал, что нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время. Если сбить этот график, начнутся проблемы со здоровьем. Итогом несоблюдения гигиены сна будет ожирение и диабет 2-го типа, а также отклонения в работе сердце.



Выводы были сделаны по итогам наблюдений за 2000 добровольцев старше 50 лет. Ученые отслеживали режим сна и его продолжительность у участников исследования. По словам специалистов, обычно учитывается только продолжительность сна. Но теперь речь зашла и о самом режиме сна. Оказалось, фактор засыпания в одно и то же время является одним из ключевых.



Люди, ложащиеся спать и встающие в разное время, имели повышенный сахар, высокое давление и в целом были больше подвержены стрессу. Днем они нередко жаловались на сонливость, снижение тонуса, депрессию. Плюс, возрастал риск сердечного приступа или инсульта в течение ближайших 10 лет и тормозился обмен веществ.

