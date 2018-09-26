В среду и четверг удержится прохладная погода

В ближайшие сутки, 26 сентября, погоду на Украине будет определять холодный воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы, ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и прекращение осадков, сообщает Укргидрометцентр. В среду в Украине преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге 12-17°.

В Карпатах без существенных осадков, ночью заморозки в воздухе 0-3°, днем температура 4-9° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,7 градусов тепла в 1924 году, а самая низкая - ночью на отметке 0,4 градуса выше ноля в 1906 и 1939 годах.



В четверг, 27 сентября, на Украине без осадков, лишь на севере Левобережья небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.



Температура ночью в центральных, южных и восточных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 °, на остальной территории 5-10 ° тепла; днем по всей в Украине 13-18°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 15-17°.



25 сентября по состоянию на 9.00 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 17-20°, в Днепре в пределах Киева 17°.

