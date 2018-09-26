Госдума обязала организаторов согласованных митингов сообщать властям об их отмене

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, в соответствии с которым организаторы митингов должны сообщать органам власти об отмене ранее согласованного мероприятия за день до его проведения. Проект закона была внесен на рассмотрение Госдумы депутатами от "Единой России" Дмитрием Вяткиным, Аленой Аршиновой, Александром Грибовым, а также представителем "Справедливой России" Михаилом Емельяновым.



В первом чтении этот законопроект был принят в июле текущего года вместе с инициативой об установлении штрафа до 100 тыс. рублей за злоупотребление правом "на организацию массовых мероприятий, выражающееся в массовой подаче заявок на митинги без цели их проведения".



Законом "закрепляется обязанность организатора в случае отказа от проведения публичного мероприятия уведомить об этом решении уполномоченный орган власти не позднее чем за один день до мероприятия, а также проинформировать об этом потенциальных участников мероприятия". По мнению депутатов, необходимость такой нормы объясняется тем, что "в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий", которые зачастую "носят явно выраженный провокационный характер".

