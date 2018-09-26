Виктор Медведчук об обмене: людей надо освобождать любой ценой

В переговорах по обмену есть два этапа: один процесс освобождения украинских граждан, которые содержатся под стражей в РФ, и второй процесс — освобождение тех лиц, которые удерживаются на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. На какой стадии сейчас находятся переговоры, о перспективах возвращения в Украину Сенцова, Сущенко и других граждан Украины и о числе лиц, находящихся в списках на обмен, в интервью NewsOne рассказал спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктор Медведчук.



Политик подчеркнул: переговоры по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц и лиц, осужденных в России — это два разных этапа переговоров.



«Я хочу, чтобы наши телезрители осознавали, что [есть — Ред.] два процесса – один процесс освобождения наших граждан, которые содержатся под стражей в РФ, и вторая часть, — это те, которые удерживаются в Донецке и Луганске, в непризнанных республиках на неконтролируемой территории. Что касается Донецка и Луганска, — эти вопросы освобождения регулируются Минскими соглашениями. То, что касается отношений Украины и России – это к Минску отношении не имеет», — объяснил В.Медведчук.



Он обратил внимание на путаницу, возникшую в связи с этими процессами, а также подчеркнул, что цифры о находящихся под арестом в Украине 23, 36 и 18 гражданах РФ — относительные.



«Предлагали граждан России, которых мы не отдали в декабре, сейчас вернуть и взамен получить решение об освобождении наших граждан в России. Россия на это не пошла и дала официальный отказ с самого начала. Вот когда эта дискуссия шла, ответ России уже был. Есть Минские соглашения. Эти граждане — 36 граждан России, были арестованы украинскими властями, поскольку они принимали участие в событиях, связанных с АТО. Сегодня большинство из них отбывает наказание, некоторые уже заканчивают отбытие наказания. И они должны меняться по Минским соглашениям. А вот другие лица могут быть освобождены, и взаимно освобождены, — в Москве. Поэтому я веду две формы переговоров: одни Киев-Москва — по поводу таких, как Сенцов, Сущенко, Клых, Карпюк, Кольченко и многие другие. А то, о чем вы говорите, 23-36 человек, — это то, что касается Минска», — сообщил политик.



По словам В.Медведчука, позиция Донецка и Луганска по обмену сегодня – всех установленных на всех установленных.



«На сегодняшний день число установленных лиц, которых разыскивает Донецк и Луганск на территории, контролируемой Украиной, — 174 человека. Число тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске, установленное нами и подтвержденное в т.ч. и Москвой, — 46 человек. Они говорят: Виктор Владимирович, мы готовы — «174 на 46». Позиция Украины: мы не можем этого сделать. Причина первая: в эти 174 входят беркутовцы, по которым идет суд в Киево-Святошинском суде. В эти 174 входят 36 граждан России, о которых вы говорили. Вы спрашивали о 23-х, я объяснил по поводу 36-ти. Есть еще ряд лиц, по которым Украина говорит – они не связаны с этими событиями, и поэтому мы их отдавать не будем. Имеет право такая позиция на существование? Имеет. Мы говорим о том, что можем забрать 46, — и они это признают», — сообщил политик.



Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в ТКГ также подчеркнул, что когда мы признаем право такой позиции на существование, стоит также помнить пример Израиля, который обменял 1026 человек на одного сержанта.



«Из этих 1026 человек 400 были осуждены за убийство нескольких и более лиц, а также за бандитизм и терроризм. Их отдали для того, чтобы освободить одного сержанта. Поэтому лично моя позиция — людей надо освобождать, освобождать любой ценой. Но, есть позиция власти, и пока эта позиция такая, о которой я сказал», — уточнил В.Медведчук.



Что касается переговоров по освобождению Сущенко, Сенцова и других граждан Украины, то они ведутся постоянно, подчеркнул спецпредставитель Украины в ТКГ.



«Более того, в отношении Сущенко я могу сказать, что его освобождение также является предметом этих переговоров. Сказать, когда это произойдет, очень сложно. Я же не являюсь гадалкой или прогнозистом. Я могу сказать о том, что у России есть интерес по поводу определенных лиц, которые отбывают наказание в Украине», — подытожил Виктор Медведчук.



В.Медведчук также уверен в том, что Олег Сенцов вернется в Украину. Но это всё, что он может сообщить на данный момент, подчеркнул политик.





