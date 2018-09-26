В МИД России ответили на критику Трампа в адрес "Северного потока — 2"

Энергетические проекты России и стран Европы — прежде всего коммерческие, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко, комментируя слова американского президента об энергозависимости Германии от России.



"И с политической, и с геополитической точки зрения, конечно, они создают и материальный фактор для укрепления безопасности в Европе. Такая позитивная взаимозависимость", — добавил дипломат.



При этом, по его словам, некоторые страны пытаются представить ситуацию "совершенно в другом ключе". Грушко отметил, что США оказывают серьезное давление на Европу по энергосотрудничеству с Россией. Он назвал подобные действия "абсолютно неприемлемым политическим нажимом".



"Хотелось бы надеяться, что при принятии решений о том, как выстраивать сотрудничество с Россией и дальше в этой области, будут приниматься во внимание и вот эти аспекты, о которых я говорю: это надежность, последовательность, нечувствительность к колебаниям политической конъюнктуры. А самое главное, что это опирается на надежную коммерческую основу. Наш трубный газ дешевле сжиженного", — добавил собеседник агентства.



Грушко подчеркнул, что любой политик, который принимает решения в этой области, должен руководствоваться экономическими соображениями.



Накануне Дональд Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Германия будет полностью зависимой от энергопоставок из России, если не изменит свой курс. Он также похвалил Польшу за развитие энергопроектов, не связанных с Россией.



Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.



Против "Северного потока — 2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства.

