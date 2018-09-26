МИД Ирана: США окажутся в изоляции на заседании Совбеза ООН 26 сентября

Заседание Совета Безопасности ООН под председательством президента США обернется изоляцией Вашингтона. Такое заявление сделал в среду заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.



"Я уверен, что заседание в среду обернется против президента США Дональда Трампа и еще больше изолирует Вашингтон", - цитирует слова Арагчи агентство Mehr. По словам дипломата, "иранскую сторону проинформировали, что европейские члены СБ ООН намереваются поддержать сохранение ядерной сделки с Ираном и подчеркнуть необходимость ее соблюдения".



Он также отметил, что "если США хотят вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), то в этот раз они должны будут прислушаться к иранским требованиям, одним из которых является полное выполнение обязательств по ядерной сделке". "Разумеется, этого не произойдет, поскольку США еще не до конца осознали необходимость такого решения", - добавил Арагчи.



Позже в среду пройдет заседание высокого уровня Совета Безопасности ООН под председательством президента США Дональда Трампа по нераспространению оружия массового уничтожения. Предполагается, что одной из центральных тем будет вопрос ядерной программы Ирана. Россию на заседании будет представлять глава МИД Сергей Лавров.



В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

