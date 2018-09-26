Социологическая погрешность

Внимательно слежу за рейтингами, которые с пугающей регулярностью публикуют наши социологические конторы. Пришел к выводу, что Путин должен немедленно отвести войска за Урал, поскольку в нации идут процессы, угрожающие мировой цивилизации. Такое, знаете ли, творится, что с помощью обычных слов, не подкрепленных соответствующими препаратами, и не объяснить суть.



В универе я одно время склонялся избрать специализацию «социология». Однажды нам задали написать гипотезу социологического исследования. По всем существовавшим тогда научным канонам. Написал. Мой скромный труд ксерили, что было выдающимся достижением по тем временам. Действительно, получилось необычно. Высказал предположение, что неуставные отношения в армии являются следствием спонтанного воспроизводства в замкнутой системе всех атрибутов социума, находящегося в местах заключения. С особым старанием воспроизвел всю иерархию взаимоотношений между различными призывами. Объяснил некоторые расхождения между трактованием «черпаков» и «фазанов». Подробно описал взаимоотношения между национальными «диаспорами» в части. В качестве иллюстрации привел акт мужеложства в туалете между ингушом и рядовым М. Разработал инструментарий исследования, анкету и ожидаемо был вызван в деканат за поведение, недопустимое для студента философского факультета. Да, жизненная получилась тема. Но теперь, спустя годы, могу однозначно констатировать эволюцию социологии, как, впрочем, и журналистики, к своим «истокам». То есть к древнейшей профессии.



Вынужден согласиться с директором «Демократических инициатив» Ириной Бекешкиной (не к ночи будет помянута), которая откровенно заявила в интервью газете «Факты»: «Украинцами легко манипулировать». Так искренне формулировать главную миссию социологии не каждый сможет. Точнее, не только лишь все.



Резко наращиваются показатели условных партий Зеленского и Вакарчука. Они вплотную приближаются к партии «Гражданская позиция» Гриценко, хотя все три политические силы являются гребаным фейком. Они это знают. И Гриценко знает. И Сорос знает. Более того, Игорь Валерьевич Коломойский тоже знает

Особый случай – Тимошенко и Гриценко. Кыцюндер уже полгода является лидером. Но примерно половина опрошенных считает, что президентом станет Порошенко. И невозможно понять, что происходит с ее рейтингом. Он падает или растет?

Вот две конторы проводят исследования и публикуют их с интервалом в сутки. Наверное, у них там есть конвенция насчет времени. Когда одновременно, то не прикольно и заказчики недовольны. Агентство «Рейтинг» сурово оперирует традиционно мизерными рейтингами большинства кандидатов и приходит к выводу, что Вова Зеленский однозначно, на процент, опережает действующего президента. У Вакарчука неожиданно спадает электоральная потенция, и он опускается до жалких пяти процентов. Безусловным лидером гонки является Тимошенко. Это у всех контор традиционная фраза. Только проценты меняются. На другой день КМИС (Киевский международный институт социологии) дает свой вариант электоральных настроений. Петр Алексеевич уже на сотые доли процента опережает Зеленского и теоретически, если хорошенько поднажмет, сфоткается с Трампом и проведет АТО в Закарпатье, может попасть во второй тур. Тимошенко лидер, но по версии «Рейтинга» у нее тринадцать с чем-то процентов, а в интерпретации КМИС уже 19,3 процента. Наверное, они немного по-другому считали. Авторы исследований и сами чувствуют, что слишком уж явно на…бывают доверчивых потребителей, поэтому начинают рассказывать тонкости. Дескать, вот если считать определившийся электорат, то получится такая цифра, а если тупо всех спрашивать – то такая.Вот именно поэтому в Раду проходят не пять, а восемь партий. Хотя может быть и шесть. Но Рабинович опережает Ляшко, а «Оппозиционный блок» Бойко то на третьем месте, то на четвертом, а иногда и на пятом. Зато резко наращиваются показатели условных партий Зеленского и Вакарчука. Они вплотную приближаются к партии «Гражданская позиция» Гриценко, хотя все три политические силы являются гребаным фейком. Они это знают. И Гриценко знает. И Сорос знает. Более того, Игорь Валерьевич Коломойский тоже знает. В результате все хотят заработать побольше денег в рамках погрешности социологического исследования. Никто не знает точно, какова истинная погрешность опроса. Мне лично кажется, что никто не напрягается и рисует цифры, исходя из своих смутных предчувствий и необходимости красиво оформить поступивший заказ. Но получается интересно: шесть кандидатов в президенты конкурируют друг с другом за один-два процента, а погрешность официально объявлена в размере двух-трех. Не подкопаешься. И на этом строится вся система заработка нынешних контор. КМИС вообще пошел дальше всех и в официальном пресс-релизе разместил информацию для потенциальных заказчиков: «приведенные данные отражают текущий этап кампании, когда основные игроки не начали активных действий, поэтому в дальнейшем ситуация может измениться».Типа, не стесняйтесь, за ваши деньги можем исполнить любой каприз. Принимается на «сопровождение» даже партия мутантов-членорогов с венгерскими паспортами. Гарантируем им преодоление пятипроцентного избирательного барьера на парламентских выборах за дополнительное вознаграждение.Особый случай – Тимошенко и Гриценко. Кыцюндер уже полгода является лидером. Но примерно половина опрошенных считает, что президентом станет Порошенко. И невозможно понять, что происходит с ее рейтингом. Он падает или растет? Здравый смысл подсказывает: если Кыцюндер опять употребит слово «оксюморон» в «Фейсбуке» и начнет рассказывать, как при помощи «3D-принтера» выпилить новую Конституцию, а потом запилить ее обратно, то от нее побегут даже те, кого называют «е...тый на всю голову юлек». Однако социология дает совершенно другую картину. Более того, лидерство Юлии Владимировны как бы предполагает победу Порошенко во втором туре, поскольку все плюнут и не пойдут на выборы. Будут ждать результатов экзит-полов, чтобы чисто поржать.Гриценко вообще, как говорит наш президент, который случайно забрел в переговорную комнату к Лаврову, «фейкньюс». Только наши социологи могут нарисовать десятипроцентный рейтинг человеку, которого не знает примерно семьдесят процентов избирателей. Оставшиеся тридцать путают его с «завхозом Ющенко» и «мужем Ирины Билык». И ведь, кстати, никто не исследовал избирательный потенциал Винника! А там можно сразу рисовать победу в первом туре. Бобул же сдулся и утратил интерес к политике. Короче, верить никому нельзя. И Кремлю лучше держаться от нас подальше. Они там, болезные, переживают падение рейтинга ихнего лидера на десять процентов. Было 80, стало 70. Да у нас рейтинг действующего президента находится в рамках погрешности, и он уверенно побеждает! А так и будет. Запомните этот пост. Еще раз Кыцюндер перепутает лайки и голоса – все. Можно даже попкорн не покупать.