Украина оказалась худшей в Европе страной по уровню экономической свободы

Украина оказалась на 134-м месте в рейтинге из 162 стран мира по уровню экономической свободы. Среди европейских стран она оказалась на последней позиции. Об этом говорится в ежегодном отчете Economic Freedom of the World, передает "Громадське".

Этот индекс рассчитывается на базе 42 показателей, которые объединены в 5 ключевых категорий, таких, как размер государства (налоговых ставок, количества госпредприятий и т.п.).



По данным исследования, за год Украина поднялась в рейтинге с 149 места до 134, но все еще входит в перечень стран мира с наименьшим уровнем экономической свободы.



В частности, наихудшая ситуация в Украине с независимостью судебной системы и беспристрастностью правосудия. В то же время, в исследовании говорится, что лучшая ситуация в Украине с размером налога на прибыль.



В рейтинге Украина оказалась на одной позиции с Бенином. Ближайший европейский "сосед" Украины по рейтингу - Беларусь, которую включили в этом году исследовали впервые. Она заняла 122 место.



Самый высокий уровень экономической свободы в мире, по данным исследования, в Гонконге, Сингапуре, Новой Зеландии и Швейцарии. В десятку самых экономически свободных стран также входит Грузия, США и Британия. Нынешний рейтинг рассчитывался по данным 2016 года.

