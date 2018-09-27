Генпрокурор Украины предложил провести ревизию миномета "Молот"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны обратиться к Министерству обороны и госконцерну "Укроборонпром" о проведении ревизии миномета "Молот" в связи с инцидентами на Ровенском полигоне.



"Очевидно, что следствие изучит предоставленные нам... документы, и будут привлечены к ответственности те, кто вопреки нормативам не обеспечил технику безопасности при боевых стрельбах на Ровенском полигоне", - сказал Ю.Луценко на заседании парламентского комитета в четверг в Киеве.



Он подчеркнул, что имело место грубое нарушение всех правил безопасности.



"Конечно, мы изучим данные экспертизы и также дадим оценку вероятным недостаткам минометов", - добавил генпрокурор.



При этом Ю.Луценко заявил: "Главное – просил бы комитет принять решение обратиться в Минобороны и "Укроборонпром" срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов "Молот" и их гарантийного обслуживания заводом - производителем".



Как сообщалось, в ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой на 223-м Ровенском общевойсковом полигоне 6 июля произошел разрыв 120-мм миномета "Молот" разработки входящего в госконцерн "Укроборонпром" ПАО "Маяк", в результате которого трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Командующий Сухопутных войск ВСУ принял решение о приостановке учений. Назначено служебное расследование для выяснения причин трагедии.



23 сентября двое украинских военнослужащих получили телесные повреждения в результате взрыва мины в канале ствола миномета на территории одной из воинских частей в Донецкой области.

