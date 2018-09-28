ОБСЕ: в Донбассе с начала 2018 года погибли 34 мирных жителя

Наблюдатели зафиксировали более 205 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе с начала 2018 года, погибли 34 мирных жителя, заявил в четверг первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.



"В этом году мы подтвердили 183 жертвы среди гражданского населения – 34 погибших и 149 раненых", — сказал Хуг на брифинге, которой транслировало агентство "Главком".



По его словам, на прошлой неделе наблюдатели зафиксировали 57 единиц вооружения, размещенных с нарушением: 31 в неподконтрольных Киеву районах Донбасса и 26 — в подконтрольных.



Хуг отметил, что в целом в этом году миссия зафиксировала 2,86 тысячи единиц вооружения, размещенных с нарушениями возле линии соприкосновения.



"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 3293 нарушения режима прекращения огня. Соответственно, общее количество нарушений в этом году составляет 205 616", — сказал он.

