Вышел первый трейлер "Людей Икс: Темный Феникс"

Киностудия 20th Century Fox показала первый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс" о Джин Грей, роль которой исполнила актриса Софи Тернер ("Игра престолов"). Картина Саймона Кинберга расскажет, возможно, самую важную историю о Людях Икс - об одной из главных героинь франшизы Джин и ее отношениях с Фениксом, могущественным космическим существом, пишет Vox.



В трейлере показан эпизод детской травмы Грей - автокатастрофа, которая убила ее родителей. Этот фрагмент с травмой является частью обширного повествования о жизни Джин, которая может причинять боль своими способностям, а также о ее борьбе.



Издание отмечает, что "Темный Феникс" выглядит более похожим на комиксы X-Men, чем предыдущие фильмы о Джин Грей и это не первый случай, когда Fox пытается рассказать эту историю. По сюжету, Феникс наделяет Джин огромной силой и огромной нестабильностью, она становится с Фениксом единым целым и борется с тем, чтобы удержать космическое существо под контролем. Людям Икс приходится сражаться с одним из своих самых могущественных врагов, который также является их другом.







